Глава МИД Германии: Ливан близок к коллапсу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что Ливан близок к коллапсу, после того как прибыла с визитом в эту страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Визит немецкого министра в ближневосточную страну не анонсировался из соображений безопасности.

По словам Бербок, гуманитарная ситуация в Ливане становится все более "отчаянной".

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"Сотни тысяч людей бегут с последними вещами, детей разлучают с родителями, больницы работают на пределе своих возможностей. Ливан находится на грани коллапса", – сказала глава немецкого МИД.

Бербок отметила, что террористическая группировка "Хезболла", которая фактически контролирует Ливан, "прячется за спинами гражданского населения и продолжает обстреливать Израиль ракетами".

Она также предупредила, что Израиль должен действовать в "узких рамках права на самооборону и международного гуманитарного права".

Министр также заявила, что "любое преднамеренное нападение на миротворцев ООН нарушает международное гуманитарное право".

"Все стороны конфликта также обязаны защищать миротворцев ООН. Солдаты миротворческих сил имеют нашу полную поддержку. Они необходимы для политического решения конфликта", – добавила Бербок.

По данным СМИ, США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, а для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.

В то же время в Белом доме заявили, что не надеются на быстрое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.