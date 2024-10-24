Макрон скликає у Франції міжнародну конференцію, щоб зібрати $400 млн на підтримку Лівану

У Франції починається ініційована президентом Емманюелем Макроном міжнародна конференція з метою зібрати 400 млн доларів на гуманітарну допомогу Лівану.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Конференція проходить 24 жовтня у Парижі і має на меті зібрати 400 млн доларів, або ж 370 млн євро, на невідкладну гуманітарну допомогу сотням тисяч ліванців, які втекли зі своїх міст на півдні країни через операцію Ізраїлю проти "Хезболли".

На події очікують представників 70 країн світу і 15 міжнародних організацій.

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У Єлисейському палаці заявили, що доклали зусиль для того, щоб забезпечити якомога більші внески. Франція ще не анонсувала власну суму внеску.

Напередодні, у середу, Макрон приймав прем’єра Лівану Наджиба Мікаті.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в останніх коментарях щодо ситуації у Лівані заявив, що Париж наразі бачить головною метою наголошувати на необхідності припинення вогню, організацію масштабної гуманітарної допомоги та підтримку офіційних інституцій Лівану.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Лівану попередила, що країна на межі колапсу через бойові дії.

У Білому домі не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.