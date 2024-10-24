Почти половина немецких производителей боятся второго срока Трампа

Почти половина немецких производственных компаний опасаются рисков для своей деятельности в случае победы Дональда Трампа на выборах в США 5 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом ifo, опубликованные в среду, сообщило агентство DPA.

Опрос показал, что 44% компаний выразили обеспокоенность относительно негативных последствий второго президентства Трампа. 5% надеются на положительные последствия. 51% не ожидает никаких изменений, независимо от того, кто победит – Трамп или его соперница от Демократической партии Камала Харрис.

"Компании, которые имеют тесные экономические связи с США, особенно ожидают негативных последствий в случае победы Трампа на выборах", – сказал эксперт ifo Андреас Баур.

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Он отметил, что многие компании, которые не имеют прямых экспортных связей с США, также обеспокоены последствиями, поскольку они все равно могут подвергнуться опосредованному влиянию, учитывая переплетенный характер цепей поставок.

Трамп, кандидат от Республиканской партии, пообещал ввести повсеместные тарифы в размере 10% или 20% на импорт в Соединенные Штаты.

Такой сценарий создал бы хаос для немецкой экономики, ориентированной на производство и экспорт.

Около 40% опрошенных компаний заявили, что рынок США является важным для их прибыли.

Исследование Немецкого экономического института IW утверждает, что победа Трампа может стать серьезным ударом для экономики Германии.

Недавно в Германии также подсчитали, что ее экспорт в США может упасть почти на 15%, если Трамп победит на выборах в США в ноябре.