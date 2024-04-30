Глава Еврокомиссии намекнула на запрет TikTok в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что в ЕС могут запретить TikTok.

Об этом она сказала во время дебатов в Маастрихте с участием ведущих кандидатов на евровыборах в 2024 году, ее цитирует издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Модератор упомянул о Соединенных Штатах, где TikTok будет ждать национальный запрет, если его не продаст владелец ByteDance. "Это (запрет в ЕС. – Ред.) не исключено", – сказала фон дер Ляйен, комментируя слова модератора.

Она добавила, что Еврокомиссия была "первым учреждением во всем мире, которое запретило TikTok на наших корпоративных телефонах". "Мы точно знаем опасность TikTok", – сказала глава Еврокомиссии.

Реклама:

Фон дер Ляйен выступала на дебатах не как президент комиссии, а как ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии на выборах в Европарламент.

Ее замечание прозвучало на фоне серии плохих новостей для TikTok в Европе. На прошлой неделе TikTok решил приостановить функцию, которая вознаграждала пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite, после того как комиссия начала изучать эту функцию в соответствии с правилами ЕС по модерации контента – Законом о цифровых услугах (DSA).

TikTok сталкивается с отдельным расследованием – также в рамках DSA – относительно вероятных нарушений в защите несовершеннолетних. Согласно DSA, Еврокомиссия может выдать распоряжение о временной приостановке услуги в качестве крайней меры защиты.

Другие кандидаты на дебатах были более сдержанными. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, главный кандидат от либеральной партии ALDE, сказала, что мы должны увидеть, "что там происходит", когда речь идет о TikTok.

Сама фон дер Ляйен избегает TikTok во время кампании на переизбрание на свой пост на второй срок.

Между тем президент США Джо Байден будет использовать TikTok для своей избирательной кампании, несмотря на то, что он сам выражал обеспокоенность относительно национальной безопасности этой платформы.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к платформе TikTok, хотя в прошлом году его правительство выразило обеспокоенность безопасностью китайского приложения.