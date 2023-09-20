В Финляндии приступили к строительству авиабазы для истребителей F-35

В финском городе Рованиеми началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Первые истребители F-35 будут доставлены в Рованиеми в 2026 году, планируется, что они будут эксплуатироваться до 2060-х годов.

Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство – в сентябре.

Ожидается, что строительство авиабазы в Рованиеми продлится до 2027 года.

Согласно расчетам, строительство будет стоить около 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Данию прибыли первые самолеты F-35, которые заменят переданные Украине F-16.

Кроме того, по данным СМИ, в Великобритании будут базироваться две эскадрильи F-35 A, способных нести ядерное оружие.