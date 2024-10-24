Спикером парламента Австрии впервые избрали представителя ультраправых

Национальный совет Австрии на своем учредительном заседании в четверг впервые избрал кандидата от ультраправой Партии свободы (FPÖ) своим спикером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Вальтер Розенкранц получил 100 из 162 действительных голосов. При этом ультраправые могли отдать 57 голосов, от каких фракций поступили остальные – неизвестно, поскольку голосование было тайным.

Перед этим депутаты приняли присягу, после чего начали свое первое после выборов заседание в парламенте, в котором Партия свободы имеет наибольшее представительство.

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Розенкранц, политик и юрист, был членом Национального совета от Партии свободы Австрии 11 лет. Он был председателем парламентской группы FPÖ в Нацсовете с 2017 по 2019 год и занимал должность лидера FPÖ в Нижней Австрии. В 2019 году он стал одним из трех национальных омбудсменов.

Важной темой парламентских дебатов в четверг стало будущее формирование правительства. Лидер кльтраправых Герберт Кикль критиковал тот факт, что правительственный мандат получил канцлер Карл Негаммер, а не он как представитель партии, получившей больше всего голосов.

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