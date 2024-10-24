Германия предоставляет Ливану дополнительные 96 млн евро

Германия в четверг пообещала выделить еще 96 млн евро на поддержку Ливана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Свое объявление о дополнительных средствах для Ливана Германия сделала на конференции по гуманитарной помощи Ливану, созванной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Берлин предоставит 36 млн евро гуманитарной помощи, а также 60 млн евро в виде фондов развития.

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Помощь будет поступать в условиях гуманитарного кризиса, вызванного конфликтом между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

Учитывая дополнительную помощь, немецкая помощь Ливану, как ожидается, достигнет около 300 млн евро в текущем году, сообщили правительственные источники.

Средства, которые будут предоставлены через организации ООН и Немецкий Красный Крест, направлены на помощь внутренне перемещенным гражданским лицам и поддержку социальной, экономической и институциональной стабильности в стране.

Ожидается, что в ближайшие дни в Ливан прибудет еще около 10 тонн гуманитарной помощи.

Ранее Франция пообещала выделить 100 млн евро на поддержку Ливана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Ливан предупредила, что страна на грани коллапса из-за боевых действий.

В Белом доме не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.