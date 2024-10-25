В Нидерландах считают, что придумать наказание КНДР за помощь РФ будет сложно

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс признал, что Западу будет трудно придумать меры против Северной Кореи за переброску военных для участия в войне против России, поскольку на КНДР и так уже наложены едва ли не все возможные санкции.

Об этом министр заявил в пятницу утром перед заседанием правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Нидерланды, по словам министра, также получили подтверждение того, что Северная Корея отправила военный персонал в Россию – сейчас речь идет о 1500 членов личного состава.

Брекельманс ожидает, что они будут развернуты сначала в Курской области, а затем, возможно, в других местах. По словам главы нидерландского Минобороны, это преимущественно специальные подразделения северокорейской армии.

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Он отметил, что Нидерланды консультируются по этому поводу с союзниками. В то же время министр признал, что придумать меры против Северной Кореи сложно.

"Все возможные санкции, которые вы можете себе представить, уже действуют против Северной Кореи. Но Запад должен послать очень четкий сигнал, что мы осуждаем это и считаем это неприемлемым. Мы не можем позволить другим странам присоединиться к России в войне", – сказал он.

Европейский Союз накануне заявил, что будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в частности относительно реагирования на действия КНДР.

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.