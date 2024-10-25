Премьер Эстонии выступает за лишение голоса на эстонских выборах всех граждан РФ и Беларуси

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступает за лишение права голоса на эстонских местных выборах всех граждан РФ и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует ERR.

Эстонские социал-демократы предложили вариант изменений в законодательство, при котором голосовать на эстонских местных выборах смогут иностранцы, которые подтвердили, что осуждают агрессию России против Украины.

"У нас был разговор с лидером эсдеков на эту тему. Мы давно четко говорим о своей позиции (...) Граждане России и Беларуси не должны принимать решений на наших местных выборах. Их право голоса нужно приостановить или отозвать, и чем яснее и юридически четко это будет сделано – тем лучше", – заявил Кристен Михал.

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"Российские граждане, которые годами ходили в свое посольство голосовать за Путина, должны решить, участвовать ли в эстонских делах как эстонские граждане или не участвовать в местных выборах", – добавил он.

Премьер отметил, что в Партии реформ, представителем которой он является, согласны и на изменения в формате закона, и в форме поправок к конституции.

Напомним, в начале недели 28 депутатов эстонского парламента инициировали изменения в конституцию относительно права голоса граждан России, которым они могут пользоваться на местных выборах как резиденты страны.

В августе 2023 года Министерство юстиции Эстонии уже готовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако его не направили на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта конституции Эстонии.

Эстонские СМИ подсчитали, что в случае реализации инициативы о лишении права голоса на местных выборах это может коснуться около 69 тысяч иностранцев в Эстонии.