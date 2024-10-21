В Эстонии инициировали изменения в конституцию относительно права голоса граждан России

28 депутатов Рийгикогу – эстонского парламента – инициировали внесение изменений в конституцию по поводу права голоса граждан России, которым они могут пользоваться на местных выборах как резиденты страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

На заседании Рийгикогу в понедельник председатель фракции "Отечество" Хелир-Валдор Сеедер представил законопроект о внесении изменений в конституцию, цель которого – лишить граждан третьих стран, а также лиц без определенного гражданства права голоса на местных выборах.

"Четыре из шести фракций Рийгикогу, представляющих явное большинство парламента, поддержали лишение права голоса граждан России. Но одних слов недостаточно. До местных выборов осталось меньше года, и необходимо действовать быстро", – сказал Сеедер.

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В дополнение к законопроекту "Отечества", который уже прошел первое чтение и предусматривает изменения в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, депутаты предлагают внести изменения в конституцию.

"Согласно предложенной формулировке, право голоса на выборах в местные органы власти будет сохранено только за гражданами Эстонии и тех государств, с которыми заключен международный договор, ратифицированный Рийгикогу", – отметил Сеедер.

"Недавнее исследование, заказанное Госканцелярией, показало необходимость дальнейших действий, поскольку 38% граждан России в Эстонии и целых 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну России против Украины. Такие люди не должны играть роли в принятии решений, влияющих на жизнь Эстонии", – добавил председатель фракции.

Во вторник вопрос о праве голоса граждан России будут обсуждать на открытом заседании конституционной комиссии.

В августе 2023 года Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако он не был направлен на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта конституции Эстонии.

Эстонские СМИ подсчитали, что в случае реализации инициативы о лишении права голоса на местных выборах это может коснуться около 69 тысяч иностранцев в Эстонии.