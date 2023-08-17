Естонські ЗМІ порахували, скільки росіян та білорусів можуть втратити голос на місцевих виборах

У разі реалізації ініціативи про позбавлення права голосу на місцевих виборах громадян країн-агресорів це може торкнутися близько 69 тисяч іноземців в Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить суспільний мовник ERR.

Станом на травень в естонських реєстрах налічувалося близько 67 700 громадян Росії та 1052 білорусів з правом голосування на місцевих виборах – сукупно близько 69 тисяч осіб.

У той самий час явка цих громадян традиційно була нижчою, ніж громадян Естонії. Так, на виборах 2021 року загальна явка склала 54,7%, а серед громадян Росії з правом голосу – 42,5%, Білорусі – 49,5%. Відтак голосувати прийшли близько 30 тисяч тих, хто мав таку можливість.

З 2021 року кількість росіян в Естонії скоротилася на кілька тисяч, і припускають, що до місцевих виборів 2025 року така тенденція продовжиться.

Нагадаємо, Мін’юст Естонії підготував та найближчим часом офіційно презентує проєкт закону про тимчасове позбавлення права голосу на місцевих виборах громадян країн, які Естонія або Європарламент визнали країнами-агресорами. Це Росія та Білорусь як її сателіт.

У Литві раніше 1164 білорусів та росіян визнали загрозою національній безпеці.

Латвія готується скасувати дозволи на проживання тих громадян Росії, які проігнорували вимогу скласти іспит на володіння мовою.