Президент Австрии поручил сформировать правительство канцлеру Нехаммеру, а не ультраправым

Несмотря на победу пророссийской ультраправой Партии свободы на выборах в Австрии, президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии (ÖVP), канцлеру Карлу Нехаммеру.

Об этом он заявил во время специального обращения во вторник, сообщает "Европейская правда".

Ван дер Беллен отметил, что за последние десять дней лидер ультраправых Герберт Кикль не смог найти партнера по коалиции, который сделал бы его канцлером. Кикль настаивал, что его партия готова формировать правительство только если канцлером станет именно он, а другие парламентские силы отказались формировать коалицию с участием Кикля.

"Поэтому я поручаю Карлу Нехаммеру, лидеру второй по величине парламентской партии, сформировать правительство, и я сообщил об этом Карлу Нехаммеру сегодня утром", – сказал президент Австрии.

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Он добавил, что Нехаммер должен немедленно начать переговоры с социал-демократической SPÖ, которая заняла третье место на выборах.

По словам ван дер Беллена, SPÖ и ÖVP в контексте возможной коалиции с ультраправыми заявляли о своем беспокойстве относительно либеральной демократии и верховенства права, беспокойство по безопасности иностранных служб, близость партии к России, а также раскольнический и унизительный язык, который использует политическая сила.

Относительно коалиции с участием SPÖ и ÖVP, ван дер Беллен сказал, что две партии порой предлагают очень разные решения в основных вопросах относительно будущего страны, поэтому он отметил, что в конце их переговоров будут компромиссы.

Ван дер Беллен также хотел бы "уточнить", можно ли сформировать стабильную правительственную коалицию с незначительным большинством ÖVP и SPÖ, или нужно привлечь третью партию.

"Я верю в чувство меры и ответственности ÖVP, SPÖ и других сторон, участвующих в переговорах", – сказал президент.

Напомним, 29 сентября ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах, получив около 29% голосов.

Вскоре после выборов лидер Австрийской партии свободы Кикль раскритиковал президента Александра ван дер Беллена за отказ поручать его партии формирование правительства.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.