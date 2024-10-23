Туск анонсировал выдвижение кандидата в президенты от своей партии: "Это не я"
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что кандидат в президенты от его партии будет объявлен 7 декабря в Силезии.
Об этом Туск сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
Президентские выборы в Польше состоятся весной следующего года. Анджей Дуда покинет свой пост в августе 2025 года.
В партии "Право и справедливость" уже несколько месяцев работает команда под руководством лидера Ярослава Качиньского над выбором кандидата. "Гражданская коалиция" также еще не объявила своего кандидата.
"Кто будет нашим кандидатом на президентских выборах? Мы объявим это решение 7 декабря в Силезии. Это будет тот, кто, во-первых, лучше всего подходит для этой должности, во-вторых, имеет наибольшие шансы на победу, и, в-третьих, это буду не я. Действительно!" – написал Туск.
Рафал Тшасковский – мэр Варшавы – считается вероятным кандидатом от "Гражданской коалиции". У него могут быть лучшие результаты на президентских выборах, чем у главы МИД Радослава Сикорского, согласно двум опросам United Surveys для Wirtualna Polska.
Глава МИД проиграл бы в первом туре потенциальному кандидату от "Права и справедливости", если бы это был президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.
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