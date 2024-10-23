Туск анонсировал выдвижение кандидата в президенты от своей партии: "Это не я"

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что кандидат в президенты от его партии будет объявлен 7 декабря в Силезии.

Об этом Туск сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Президентские выборы в Польше состоятся весной следующего года. Анджей Дуда покинет свой пост в августе 2025 года.

В партии "Право и справедливость" уже несколько месяцев работает команда под руководством лидера Ярослава Качиньского над выбором кандидата. "Гражданская коалиция" также еще не объявила своего кандидата.

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"Кто будет нашим кандидатом на президентских выборах? Мы объявим это решение 7 декабря в Силезии. Это будет тот, кто, во-первых, лучше всего подходит для этой должности, во-вторых, имеет наибольшие шансы на победу, и, в-третьих, это буду не я. Действительно!" – написал Туск.

Рафал Тшасковский – мэр Варшавы – считается вероятным кандидатом от "Гражданской коалиции". У него могут быть лучшие результаты на президентских выборах, чем у главы МИД Радослава Сикорского, согласно двум опросам United Surveys для Wirtualna Polska.

Глава МИД проиграл бы в первом туре потенциальному кандидату от "Права и справедливости", если бы это был президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

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