В Вильнюсе мужчина осквернил мемориал жертвам минского режима

В литовском Вильнюсе в воскресенье возле посольства Беларуси мужчина осквернил мемориал жертвам минского режима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Представительница Вильнюсской областной полиции Юлия Самороковская рассказала, что сообщение о том, что у посольства Беларуси мужчина разбрасывал ногами свечи, поступило около 11:00.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

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"Сейчас он находится в комиссариате полиции, в отношении него, скорее всего, будет возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка", – сказала представитель полиции.

По ее словам, правоохранители выясняют, не находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.

Мемориал вскоре восстановили представители белорусского сообщества в Литве.

Напомним, в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне. Мемориал неизвестные обрисовали изображениями красных следов от рук.

А в Германии 41-летний украинец, который поддерживает российскую агрессию против Украины, поднял дроном флаг Российской Федерации над немецким Бундестагом, где установлен запрет на полеты.