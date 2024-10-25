В Молдове задержали лидера преступной группы, подозреваемого в подкупе избирателей

Полиция Молдовы задержала лидера преступной группы в городе Унгены, который платил по 1,5 тысячи молдавских леев (более 3400 гривен) за голос за конкретного кандидата.

Об этом сообщила полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".

Правоохранители уточнили, что получили жалобу от женщины, которая утверждала, что получила деньги от задержанного, который входит в преступную группу беглого олигарха Илана Шора.

Задержанный якобы передал ей 1,5 тысячи леев за то, чтобы она проголосовала за определенного кандидата на президентских выборах и высказала "Нет" на еврореферендуме.

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Правоохранители провели обыски в доме и офисе подозреваемого – 26-летнего местного жителя.

Они обнаружили там списки доверенных лиц, наблюдателей на избирательных участках, которым должны были заплатить за влияние на выбор избирателей, а также несколько SIM-карт, мобильных телефонов, ноутбуков и планшет с информацией, которая имеет значение для следствия.

Мужчину задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело за коррупцию на выборах. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф до 55 тысяч леев (более 125 тысяч гривен) или лишение свободы на срок до 5 лет.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов, за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Сейчас правоохранительные органы задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей.

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