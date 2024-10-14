В первом туре парламентских выборов в Литве лидирует оппозиционная партия

По итогам первого тура парламентских выборов в Литве лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии.

Накануне в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. Как отметил общественный вещатель, явка на выборах составила 52,06%.

По данным подсчета 98,07% протоколов с избирательных участков, социал-демократы набрали 19,36% голосов избирателей.

Реклама:

Правящая партия "Союз Отечества-Литовские христианские демократы" во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните находится на втором месте – с 17,96%.

Партия "Заря Нямунаса" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом получила 14,99% избирателей.

Всего шесть политических сил преодолели избирательный порог и распределят 70 мандатов. Сейчас мандаты могут быть распределены следующим образом: социал-демократы – 18, консерваторы – 17, "Заря Нямунаса" – 14, Демократы "За Литву" – 8, Либеральное движение – 7, "Союз фермеров и зеленых" – 6.

Остальные 71 член Сейма избираются по одномандатным округам. Восемь кандидатов получили эти места в первом туре голосования, в остальных 63 избирательных округах 27 октября пройдет второй тур выборов между двумя лидирующими кандидатами.

Напомним, высшая избирательная комиссия Литвы 20 сентября решила снять с выборов в Сейм двух кандидатов, которые не упомянули в своих анкетах о сотрудничестве с советской спецслужбой – КГБ.

В прошлом году в Литве разгорелся скандал после публикации информации о том, что в Сейме работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали это в анкетах.

А перед тем литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.