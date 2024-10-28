Партия-победительница выборов в Болгарии исключила возможность коалиции с пророссийской силой

Лидер партии ГЕРБ-СДС, одержавшей победу на досрочных парламентских выборах в Болгарии, Бойко Борисов исключил возможность коалиции с пророссийской политсилой "Возрождение".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Борисова приводит БНР.

Он сказал, что программа партии ГЕРБ будет "основополагающей для всех, кто хочет формирования правительства".

Борисов добавил, что ГЕРБ будет работать со всеми, кто поддерживает эту программу, а потенциальными партнерами по коалиции могут быть все партии, кроме "Видродження".

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Он также намекнул, что будет кандидатом на должность премьер-министра в правительстве ГЕРБ.

По предварительным результатам выборов в Болгарии, ГЕРБ получила наибольшее количество голосов. Пророссийская партия "Возрождение" показала третий результат.

Всего в парламент Болгарии нового созыва проходят девять партий, среди которых две новые – МЕЧ и "Величие".

До 27 октября за последние несколько лет Болгария пережила шесть парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года, апрель 2023 года и июнь 2024 года.

Все они, как и последние выборы, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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