Партія-переможниця виборів у Болгарії виключила можливість коаліції з проросійською силою

Лідер партії ГЄРБ, яка здобула перемогу на дострокових парламентських виборах у Болгарії, Бойко Борисов виключив можливість коаліції з проросійською політсилою "Відродження".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Борисова наводить БНР.

Він сказав, що програма партії ГЄРБ буде "основоположною для всіх, хто хоче формування уряду".

Борисов додав, що ГЄРБ буде працювати з усіма, хто підтримує цю програму, а потенційними партнерами по коаліції можуть бути всі партії, окрім "Відродження".

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Він також натякнув, що буде кандидатом на посаду прем'єр-міністра в уряді ГЄРБ.

За попередніми результатами виборів у Болгарії, ГЄРБ здобула найбільшу кількість голосів. Проросійська партія "Відродження" показала третій результат.

Загалом до парламенту Болгарії нового скликання проходять дев'ять партій, серед яких дві нові – МЄЧ і "Велич".

До 27 жовтня за останні кілька років Болгарія пережила шість парламентських виборів, які припали на квітень 2021 року, липень 2021 року, листопад 2021 року, жовтень 2022 року, квітень 2023 року та червень 2024 року.

Усі вони, як і останні вибори, не змогли призвести до формування постійного уряду.

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