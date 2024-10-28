На седьмых за четыре года выборах в Болгарии побеждает партия экс-премьера Борисова

В Болгарии правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова лидирует по результатам досрочных парламентских выборов, прошедших 27 октября.

Соответствующие данные ЦИК приводит БНР, сообщает "Европейская правда".

По итогам обработки 82,42% ГЕРБ получает 26,08% голосов избирателей.

Второй результат показывает "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) – 14,76%.

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Пророссийская партия "Возрождение" набрала 13.81%. Далее следуют "Движение за права и свободы – Новые начинания" (ДПС) – 10,36%, Болгарская социалистическая партия (БСП) – 7,75%, "Альянс за права и свободы" – 7,14%, "Есть такой народ" – 7,02%.

В болгарский парламент нового созыва также прошли две новые партии: МЕЧ ("Мораль, единство, честь"), выступающая против поддержки Украины, с 4,70%, и правопопулистская "Величие" с 4,13% голосов.

Комментируя возможность создания коалиции, лидер партии-победительницы Бойко Борисов заявил, что потенциальными партнерами по коалиции могут быть все партии, кроме "Возрождения".

До 27 октября за последние несколько лет Болгария пережила шесть парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года, апрель 2023 года и июнь 2024 года.

Все они, как и последние выборы, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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