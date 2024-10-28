Бронзовый призер выборов в Молдове объявил о бойкоте второго тура и дал совет своим избирателям

В Молдове лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который в первом туре президентских выборов занял третье место, заявил, что во втором туре не поддерживает ни одного из кандидатов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда".

В частности, он рассказал, что "дважды поддерживал кандидата во втором туре, и дважды об этом жалел".

В ходе своего выступления Усатый критиковал как действующего президента Майю Санду, так и выдвиженца от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло, которые будут бороться за пост президента во втором туре.

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Относительно Санду он сказал, что президент и ее партия "Действие и Солидарность" (PAS) "пользуются уважением только за рубежом".

"Вся команда (Санду. – Ред.) постоянно оскорбляла меня и моих сторонников. А после первого тура они нас полюбили... После того, что было сделано – не может даже идти речь о поддержке Санду во втором туре", – говорит Усатый.

Партии социалистов тоже досталось от Усатого, который заявил, что после того, как в 2016 году он поддержал Игоря Додона, "началась самая грязная кампания против меня и партии".

"Всех мэров заставляли перейти в Партию социалистов. Мне запретили выехать на операцию за границу. Было давление на моих родителей... А сейчас они называли меня кандидатом Санду! И было давление из Москвы, чтобы я снялся с выборов в пользу Стояногло", – отметил он, добавив, что „Стояногло оказался слабым и молчал".

Усатый добавил, что "товарищи социалисты" ничем не отличаются от PAS.

"Я не буду голосовать во втором туре. Но я не имею права давать вам указание. Каждый гражданин должен нести персональную ответственность за свой выбор", – подчеркнул он.

Отдельно для своих избирателей он отметил, что нельзя доверять ни одному из кандидатов.

3 ноября в Молдове состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся Майя Санду и Александр Стояногло.

По результатам первого тура 20 октября Санду финишировала первой, но результат, посчитанный ЦИК, не дает ей уверенности в сохранении должности президента.

А на референдуме более половины избирателей, живущих в пределах Молдовы, проголосовали против движения в ЕС.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коррупция, язык, вата. Объясняем главные причины "европейского провала" в Молдове.