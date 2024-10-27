Грузинская оппозиция не признает результатов выборов в парламент

В Грузии оппозиционные партии объявили о непризнании результатов выборов в парламент страны, которые состоялись в субботу, 26 октября.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Лидер партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единство – Национальное движение" Тина Бокучава заявила, что партия не выделяет результаты парламентских выборов.

"Коалиция за перемены" также не признает результаты выборов, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он утверждает, что "Грузинская мечта" осуществляет конституционный переворот.

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Он подчеркнул, что "схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября".

"Выборы украдены. Это конституционный переворот, Грузинская мечта является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы", – считает Гварамия.

Две политические силы, занявшие, по информации Центральной избирательной комиссии, второе и третье места на выборах анонсировали акции протеста.

К партиям, которые не признали выборы, присоединилась "Сильная Грузия". В частности, одна из лидеров коалиции Анна Долидзе заявила, что результаты не отражают волю грузинского народа.

Заявление партии "Гахария – За Грузию" из четверки оппозиционных пока самое сдержанное: в партии заявили, что нарушения в день выборов повлияли на официальные результаты, но пока не объявляли о непризнании их.

Заметим, центральная избирательная комиссия Грузии начала публиковать предварительные результаты голосования, по имеющимся данным с почти 97% участков партия власти лидирует с 54,24%.

Напомним, после закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного – по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозировали победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для "Имеди" утверждал, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Лидеры "Грузинской мечты" после того заявили о своей победе, не дожидаясь результатов от ЦИК.

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