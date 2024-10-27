Международные наблюдатели: Давление и запугивание омрачили выборы в Грузии

Парламентские выборы в Грузии были омрачены глубокой поляризацией, а также крайне противоречивой предвыборной риторикой и многочисленными сообщениями о давлении на избирателей.

Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей, обнародованном в воскресенье, 27 октября, пишет "Европейская правда".

Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии насчитывала 529 наблюдателей из 42 стран, среди них – 380 экспертов БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников парламентской ассамблеи ОБСЕ, 39 – ПАСЕ, 38 – парламентской ассамблеи НАТО и 12 – Европарламента.

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Совместная миссия международных наблюдателей отметила углубление политических разногласий, а также значительный дисбаланс в финансовых ресурсах и многочисленные преимущества, которые получила правящая партия, что привело к и без того неравным условиям игры.

Накануне выборов многочисленные организации гражданского общества сообщали о стигматизирующем влиянии "закона о прозрачности иностранного влияния", а также о случаях нападений и запугиваний. Это, вместе с потенциальными санкциями за несоблюдение закона, также повлияло на их способность выполнять свою работу без чрезмерного давления, заявили наблюдатели.

"Дисбаланс финансовых ресурсов, атмосфера раскола во время избирательной кампании и недавние законодательные изменения вызвали значительное беспокойство в течение всего избирательного процесса", – сказал Паскаль Ализард, специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

"Эти выборы были отмечены высокой поляризацией политического и медийного ландшафта, языком вражды против оппозиции и гражданского общества, а также антагонизмом относительно должности президента", – сказал Юлиан Булай, глава делегации ПАСЕ.

Он упомянул о случаях подкупа избирателей, распространенную атмосферу давления и организованного партиями запугивания до и во время выборов, особенно в сельской местности. Все это, по словам Булая, вызывает беспокойство условиями проведения выборов, в частности, неравными правилами игры, что подрывает доверие к результатам.

Наблюдатели отметили, что день выборов был в целом хорошо организован процедурно, но отличался напряженной атмосферой. Тайна голосования часто нарушалась, поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей.

Наблюдатели также отметили давление на работников государственного сектора и другие группы, что вызывает беспокойство относительно способности некоторых избирателей отдать свой голос без страха возмездия.

"Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу отступления демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, является тому подтверждением", – заявил Антонио Лопес-Истурис Уайт, глава делегации Европарламента.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Грузии, чтобы увидеть, решит ли следующее правительство приспособиться к ценностям и нормам ЕС и изменить негативные тенденции последних месяцев", – добавил он.

Напомним, согласно последним предварительным результатам ЦИК, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила на парламентских выборах в стране 54,273%.

Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, не признали предварительные итоги выборов, заявили о фальсификации и о нарушениях.

После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.