В Греции уничтожили более 8 тысяч нелегальных растений каннабиса на кукурузной ферме

Греческая полиция уничтожила более 8 300 незаконно выращенных растений каннабиса на кукурузной ферме в центральной Греции – это одно из крупнейших количеств растений каннабиса, обнаруженных когда-либо в стране.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителей полиции, пишет "Европейская правда",

Власти выкорчевали около 1300 растений, и уничтожили еще 7000 растений, некоторые из которых достигали 3,5 метра в высоту, чьи корни переплелись с кукурузой.

44-летний владелец фермы был арестован по обвинению в незаконном выращивании конопли и торговле наркотиками в составе преступной группы.

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По оценкам властей, исходя из количества растений, "фермеры" имели целью получить незаконную прибыль в размере 15 миллионов евро.

Греция легализовала каннабис для использования в медицинских целях в 2017 году, а через год сняла запрет на его выращивание и производство.

Хранение, производство и продажа каннабиса в рекреационных целях остается незаконным.

По данным Европейского агентства по контролю за наркотиками, каннабис является самым распространенным запрещенным наркотиком в мире, и большинство травяного каннабиса, обнаруженного в ЕС, выращивается на территории 27 стран-членов.

Напомним, в прошлом году Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением, а ее последователи – регистрировать соответствующие организации.

Тем временем в Британии растет количество "наглых" попыток ввоза каннабиса целыми чемоданами.