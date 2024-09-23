В Чехии предлагают смягчить ограничения на каннабис

Министерство юстиции Чехии подготовило законопроект, который расширит возможности хранения, употребления и выращивания каннабиса для личного использования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ČTK.

Чешский Минюст обосновывает частичную легализацию самостоятельного выращивания каннабиса изменением общественных представлений о вреде употребления марихуаны в рекреационных целях взрослыми.

Сейчас "большим" количеством, подпадающим под признаки преступления, считается пять растений каннабиса или десять граммов сухого вещества, а хранение меньшего количества является проступком.

Реклама:

Теперь Министерство юстиции Чехии предлагает, чтобы границей между правонарушением и уголовным преступлением было выращивание более пяти растений. Зато выращивание до трех растений каннабиса в будущем даже не должно быть правонарушением.

Кроме того, можно будет легально хранить до 50 граммов высушенного каннабиса дома и 25 граммов вне дома.

Запланированная легализация касается только личного выращивания каннабиса лицами, достигшими 21-летнего возраста.

Несанкционированное выращивание, сбор или переработка каннабиса будет влечь за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. А хранение большего разрешенного количества других наркотических веществ – до двух лет заключения.

Правительственное предложение также предусматривает увеличение штрафов за правонарушения, связанные с наркотиками, с 15 тысяч до 50 тысяч чешских крон.

Поправка в Уголовный кодекс Чехии также вносит изменения в статью о незаконном производстве наркотиков, снижая нижнюю границу наказания с восьми лет до пяти или с десяти лет до восьми в более серьезных случаях.

Напомним, в прошлом году Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением, а ее последователи – регистрировать соответствующие организации.