Почти 70% украинцев готовы не соглашаться на некоторые требования ЕС, даже если это отложит вступление

Абсолютное большинство украинцев считают, что страна должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на отдельные требования Европейского Союза, даже если это откладывает вступление.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса "Успех или нет? Как украинцы оценивают реформирование органов правопорядка и поддержку ЕС", который провела социологическая группа „Рейтинг".

Как свидетельствует опрос, 68% респондентов считают, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на отдельные требования ЕС, даже если это откладывает приобретение Украиной полноправного членства.

В противовес им – 28% респондентов – согласны с мнением, что Украина должна принять все необходимые законы и выполнить все требования ЕС, чтобы как можно быстрее вступить.

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Мнение о необходимости скорейшего вступления в ЕС имеет большую поддержку среди опрошенных из областных центров, младших опрошенных и обеспеченных групп.

Скриншот: "Рейтинг"

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка составила 2000 респондентов, а погрешность составляет 2,2%.

Заметим, из опроса стало известно, что количество украинцев, которые верят в скорое вступление в ЕС, снизилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом, когда таких было более 60%.

Этот же опрос свидетельствует о том, что более 50% украинцев считают, что для вступления в ЕС Украина нуждается в дальнейших реформах.

Также писали, что 70% украинцев считают неэффективной поддержку ЕС борьбы с коррупцией в Украине, в то же время большинство респондентов считают это направление европейской поддержки актуальным.