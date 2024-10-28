Майже 70% українців готові не погоджуватись на деякі вимоги ЄС, навіть якщо це відкладе вступ

Абсолютна більшість українців вважають, що країна повинна відстоювати свої інтереси та не погоджуватися на окремі вимоги Європейського Союзу, навіть якщо це відтерміновує вступ.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування "Успіх чи ні? Як українці оцінюють реформування органів правопорядку та підтримку ЄС", яке провела соціологічна група "Рейтинг".

Як свідчить опитування, 68% респондентів вважають, що Україна повинна відстоювати свої інтереси й не погоджуватися на окремі вимоги ЄС, навіть якщо це відтерміновує набуття Україною повноправного членства.

На противагу їм – 28% респондентів – погоджуються з думкою, що Україна повинна прийняти всі необхідні закони й виконати всі вимоги ЄС, щоб якнайшвидше вступити.

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Думка про необхідність якнайшвидшого вступу до ЄС має більшу підтримку серед опитаних з обласних центрів, молодших опитаних та забезпечених груп.

Скриншот: "Рейтинг"

Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка склала 2000 респондентів, а похибка становить 2,2%.

Зауважимо, з опитування стало відомо, що кількість українців, які вірять у швидкий вступ до ЄС, знизилася майже у 4,5 раза у порівнянні із 2022 роком, коли таких було понад 60%.

Це ж опитування свідчить про те, що понад 50% українців вважають, що для вступу до ЄС Україна потребує подальших реформ.

Також писали, що 70% українців вважають неефективною підтримку ЄС боротьби з корупцією в Україні, у той же час більшість респондентів вважають цей напрямок європейської підтримки найактуальнішим.