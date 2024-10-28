Украинцы стали меньше верить в скорую перспективу вступления в ЕС

Количество украинцев, которые верят в скорое вступление в Европейский Союз, снизилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2022 годом, когда таких было более 60%.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса "Успех или нет? Как украинцы оценивают реформирование органов правопорядка и поддержку ЕС", которое провела социологическая группа "Рейтинг".

Как свидетельствует опрос, респонденты по-разному видят срок, в который Украина станет членом ЕС.

В частности, 15% считают, что это произойдет в следующие один-два года, но самым распространенным сроком является до пяти лет – его выбрали 28%.

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По мнению четвертой части это произойдет в следующие 5-10 лет, а 12% респондентов склоняются к периоду от 10 до 20 лет. Еще 14% считают, что Украина никогда не станет частью ЕС.

Скриншот: "Рейтинг"

В динамике также уменьшается количество тех, кто верит в быстрое вступление в ЕС. Количество тех, кто считает, что членство в ЕС возможно в течение одного-двух лет, снизилось с 66% в 2022 году до 15% в 2024 году.

С утверждением, что Украина обязательно должна вступить в ЕС, соглашаются 43% опрошенных, и чаще это жители Киева и Запада и старшие респонденты.

В то же время, 48% респондентов больше согласны с позицией, что Украина может и не вступить в ЕС, но должна укреплять экономические связи с ним.

А 7% считают, что Украине вообще не надо интегрироваться в ЕС и это мнение является несколько более распространенным среди групп с низким доходом.

Скриншот: "Рейтинг"

От вступления в Европейский Союз опрошенные чаще всего ожидают борьбы с коррупцией (41%), сотрудничества в сфере безопасности и обороны (36%) и гарантий безопасности (35%).

Кроме этого, ожидаемыми являются экономическое сотрудничество (27%), финансовая поддержка (26%), реформирование судебной и правоохранительной системы (21%); соблюдение прав и свобод, улучшение экономической ситуации (по 19%).

Доступ к обучению и легальному трудоустройству за рубежом ожидают 15% и 12% соответственно. Наименее ожидаемым результатом является повышение общественной активности – 2%.

Скриншот: "Рейтинг"

Как свидетельствует опрос, мнения относительно заинтересованности ЕС во вступлении Украины в него разделились: 48% считают, что ЕС заинтересован, 50% имеют противоположное мнение.

Скриншот: "Рейтинг"

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка составила 2000 респондентов, а погрешность составляет 2,2%.

Этот же опрос свидетельствует о том, что более 50% украинцев считают, что для вступления в ЕС Украина нуждается в дальнейших реформах.

Также писали, что 70% украинцев поддержку ЕС борьбы с коррупцией в Украине, в то же время большинство респондентов считают это направление европейской поддержки самым актуальным.