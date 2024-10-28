70% украинцев считают поддержку ЕС в борьбе с коррупцией неэффективной

70% украинских респондентов считают неэффективной поддержку Евросоюзом борьбы с коррупцией в Украине, в то же время большинство украинцев считают это направление европейской поддержки актуальным.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса "Успех или нет? Как украинцы оценивают реформирование органов правопорядка и поддержку ЕС", который провела социологическая группа "Рейтинг".

Как свидетельствует опрос, самыми актуальными направлениями поддержки Украины от Европейского Союза опрошенные считают борьбу с коррупцией (62%), помощь деоккупированным территориям (43%), сопровождение в расследовании военных преступлений (38%) и поддержку справедливого правосудия (31%).

Скриншот: "Рейтинг"

Поддержку в сфере консультаций о вступлении Украины в ЕС считают актуальной 21% опрошенных.

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В то же время, несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев отмечают наибольшую актуальность борьбы с коррупцией, эффективной поддержку ЕС на этом направлении считают лишь 24% опрошенных. 70% респондентов назвали ее неэффективной.

Скриншот: "Рейтинг"

Опрос также указывает на то, что больше всего респондентов – 48% – оценивают положительно поддержку ЕС на деоккупированных территориях. Поддержку ЕС в расследовании военных преступлений считают эффективной 38% опрошенных.

Также, как свидетельствует опрос, 74% респондентов считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой.

Реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы важнейшими назвали 36% опрошенных, реформы полиции и таможни – 10%.

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка составила 2000 респондентов, а погрешность составляет 2,2%.

Недавно сообщалось, что более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, если бы такой референдум состоялся в ближайшее время.

По данным социологического опроса, который проводила социологическая служба Центра Разумкова с 19 по 25 января, 84% опрошенных украинцев поддерживали вступление Украины в Европейский Союз.