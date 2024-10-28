Президент Еврокомиссии: Грузины имеют право знать, что произошло во время голосования

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что грузинский народ имеет право знать, что происходило во время голосования на парламентских выборах.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Урсула фон дер Ляйен отметила, что народ Грузии борется за демократию и имеет право знать, что произошло в эти выходные.

"Он имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей", – подчеркнула она.

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The people of Georgia have been fighting for democracy.



They have a right to know what happened this weekend.



A right to see that irregularities are investigated swiftly, transparently, independently.



As free and fair elections are at the core of European values. pic.twitter.com/YXlBUdkVhS – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2024

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти, и призвали к протестам.

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