Президент Еврокомиссии: Грузины имеют право знать, что произошло во время голосования
Новости — Понедельник, 28 октября 2024, 18:20 —
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что грузинский народ имеет право знать, что происходило во время голосования на парламентских выборах.
Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Урсула фон дер Ляйен отметила, что народ Грузии борется за демократию и имеет право знать, что произошло в эти выходные.
"Он имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей", – подчеркнула она.
The people of Georgia have been fighting for democracy.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2024
They have a right to know what happened this weekend.
A right to see that irregularities are investigated swiftly, transparently, independently.
As free and fair elections are at the core of European values. pic.twitter.com/YXlBUdkVhS
Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.
Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти, и призвали к протестам.
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