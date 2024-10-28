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Президент Еврокомиссии: Грузины имеют право знать, что произошло во время голосования

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Новости — Понедельник, 28 октября 2024, 18:20 — Уляна Кричковская

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что грузинский народ имеет право знать, что происходило во время голосования на парламентских выборах.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Урсула фон дер Ляйен отметила, что народ Грузии борется за демократию и имеет право знать, что произошло в эти выходные.

"Он имеет право знать, что произошло в эти выходные. Право видеть, что нарушения расследуются быстро, прозрачно и независимо. Поскольку свободные и честные выборы лежат в основе европейских ценностей", – подчеркнула она.

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Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти, и призвали к протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

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Грузия Урсула фон дер Ляйен
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