Президентка Єврокомісії: Грузини мають право знати, що сталося під час голосування

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що грузинський народ має право знати, що відбувалося під час голосування на парламентських виборах.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн відзначила, що народ Грузії бореться за демократію й має право знати, що сталося цими вихідними.

"Він має право знати, що сталося цими вихідними. Право бачити, що порушення розслідуються швидко, прозоро і незалежно. Оскільки вільні і чесні вибори лежать в основі європейських цінностей", – наголосила вона.

