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Президентка Єврокомісії: Грузини мають право знати, що сталося під час голосування

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Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:20 — Уляна Кричковська

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що грузинський народ має право знати, що відбувалося під час голосування на парламентських виборах.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн відзначила, що народ Грузії бореться за демократію й має право знати, що сталося цими вихідними.

"Він має право знати, що сталося цими вихідними. Право бачити, що порушення розслідуються швидко, прозоро і незалежно. Оскільки вільні і чесні вибори лежать в основі європейських цінностей", – наголосила вона.

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Як повідомлялось, за підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади, і закликали до протестів.

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Грузія Урсула фон дер Ляєн
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