Президентка Єврокомісії: Грузини мають право знати, що сталося під час голосування
Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:20 —
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що грузинський народ має право знати, що відбувалося під час голосування на парламентських виборах.
Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Урсула фон дер Ляєн відзначила, що народ Грузії бореться за демократію й має право знати, що сталося цими вихідними.
"Він має право знати, що сталося цими вихідними. Право бачити, що порушення розслідуються швидко, прозоро і незалежно. Оскільки вільні і чесні вибори лежать в основі європейських цінностей", – наголосила вона.
The people of Georgia have been fighting for democracy.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2024
They have a right to know what happened this weekend.
A right to see that irregularities are investigated swiftly, transparently, independently.
As free and fair elections are at the core of European values. pic.twitter.com/YXlBUdkVhS
Як повідомлялось, за підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.
Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади, і закликали до протестів.
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