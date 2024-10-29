США предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит курс

В США не исключили "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство страны не изменит курс своей деятельности.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

По словам Миллера, США призывают грузинские власти "подумать о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообществом, а не укреплять политику, которую восхваляют авторитаристы".

Представитель Госдепа отметил, что более 80% грузинского народа хотят видеть страну интегрированной в ЕС и НАТО, эта цель закреплена в конституции страны, а в ходе предвыборной кампании все партии поддерживали эти стремления.

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"Но партия власти приняла меры, несовместимые с этим курсом", – сказал он.

Миллер указал, что грузинское правительство может вернуться на демократическую евроатлантическую траекторию, соблюдая верховенство закона, устранив недостатки в избирательном процессе, отменив антидемократические законы и приложив усилия для выполнения рекомендаций по реформам, необходимых для вступления в ЕС.

"В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс деятельности грузинского правительства не изменится", – подчеркнул представитель Госдепа.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне в ходе большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила свои требования, в частности относительно проведения повторных выборов.

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