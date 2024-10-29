США попередили Грузію про наслідки, якщо уряд не змінить курс

У США заявили про подальші наслідки для Грузії, якщо уряд країни не змінить антидемократичний курс.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Міллера, США закликають грузинську владу "подумати про те, яких стосунків вони хочуть з євроатлантичною спільнотою, а не зміцнювати політику, яку вихваляють авторитаристи".

Представник Держдепу зазначив, що понад 80% грузинів хочуть бачити країну інтегрованою в ЄС і НАТО, ця мета закріплена у конституції країни, а в ході передвиборчої кампанії усі партії підтримували ці прагнення.

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"Але партія влади вжила заходів, несумісних із цим курсом", – сказав він.

Міллер вказав, що грузинський уряд може повернутися на демократичну євроатлантичну траєкторію, дотримуючись верховенства права, усунувши недоліки у виборчому процесі, скасувавши антидемократичні закони і доклавши зусиль для виконання рекомендацій щодо реформ, необхідних для вступу до ЄС.

"Цього року ми послідовно закликали уряд Грузії відмовитися від своїх антидемократичних дій і повернутися на євроатлантичний шлях. Ми не виключаємо подальших наслідків, якщо курс діяльності грузинського уряду не зміниться", – підкреслив представник Держдепу.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів 26 жовтня, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

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