Грузинская оппозиция озвучила требования после начала массовых протестов

Грузинские оппозиционные партии, которые не признают результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, требуют проведения повторных выборов.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Оппозиционные партии Грузии требуют проведения повторных выборов. Как заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе – их должна организовать "международная администрация".

Оппозиционер ознакомил граждан с решениями оппонентов власти:

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"Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе: мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье: мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим", – акцентировал он.

Четвертым пунктом он назвал "очень конкретное требование", а именно: "провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация".

Фото: "Эхо Кавказа"

With Russians already militarily occupying 20% of the country since 2008, for many Georgians, Russia's attempt to seize control of the Georgian government through this weekend's rigged election has crossed a line.



Scenes from central Tbilisi now. pic.twitter.com/4immlBCPev – KyivPost (@KyivPost) October 28, 2024

Вашадзе заявил, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с "Грузинской мечтой".

"Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов", – добавил он.

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti– government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR – Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024

Напомним, сейчас в центре Тбилиси проходит протест. На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".

Перед началом митинга протестующие освистали премьера Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в Тбилиси для встречи с властями.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты