Грузинская оппозиция озвучила требования после начала массовых протестов

Грузинские оппозиционные партии, которые не признают результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, требуют проведения повторных выборов.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Оппозиционные партии Грузии требуют проведения повторных выборов. Как заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе – их должна организовать "международная администрация".

Оппозиционер ознакомил граждан с решениями оппонентов власти:

"Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе: мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье: мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим", – акцентировал он.

Четвертым пунктом он назвал "очень конкретное требование", а именно: "провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация".

