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Грузинская оппозиция озвучила требования после начала массовых протестов

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Новости — Понедельник, 28 октября 2024, 19:09 — Уляна Кричковская

Грузинские оппозиционные партии, которые не признают результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, требуют проведения повторных выборов.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Оппозиционные партии Грузии требуют проведения повторных выборов. Как заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе – их должна организовать "международная администрация".

Оппозиционер ознакомил граждан с решениями оппонентов власти:

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"Первое: и вы, и мы считаем эти выборы нелегитимными. Второе: мы не собираемся входить в этот парламент, отказываемся от всех мандатов и аннулируем списки. Третье: мы будем биться до тех пор, пока не победим, и мы обещаем, что победим", – акцентировал он.

Четвертым пунктом он назвал "очень конкретное требование", а именно: "провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация".

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Фото: "Эхо Кавказа"

Вашадзе заявил, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с "Грузинской мечтой".

"Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов", – добавил он.

Напомним, сейчас в центре Тбилиси проходит протест. На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".

Перед началом митинга протестующие освистали премьера Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в Тбилиси для встречи с властями.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

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