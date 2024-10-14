Премьер Испании призвал ЕС приостановить соглашение об ассоциации с Израилем

Премьер-министр Испании Педро Санчес повторил призыв Ирландии пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем после того, как на прошлой неделе призвал прекратить экспорт оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Санчес призвал Европейскую комиссию занять позицию относительно того, приостанавливать ли Соглашение об ассоциации Европейского Союза с Израилем, всего через несколько дней после того, как он призвал прекратить продажу оружия Израилю.

"Европейская комиссия должна раз и навсегда ответить на официальное требование двух европейских стран приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, если будет обнаружено, как все указывает на то, что права человека нарушаются", – заявил Санчес на мероприятии в понедельник в Барселоне.

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Речь идет о призывах Испании и Ирландии, сделанных в феврале, срочно пересмотреть Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем из-за беспокойства, что Израиль нарушил обязательства по правам человека, заложенные в пакте.

Призыв Санчеса усиливает растущий диссонанс между странами-членами относительно того, какую позицию ЕС должен занять в отношении своих торговых связей с Израилем.

В то время как Испания, Ирландия и Бельгия хотят оказать давление на Израиль с помощью торговых санкций, такие страны, как Финляндия, Австрия и Германия, настроены более скептически.

В прошлую пятницу премьер-министр Испании призвал международное сообщество прекратить экспорт оружия в Израиль после усиления израильских ударов по Ливану. В субботу 40 стран, участвующих в миротворческой миссии ООН в Ливане, осудили недавние нападения на миссию UNIFIL и призвали к расследованию этих инцидентов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что поставки оружия Израилю продолжатся.