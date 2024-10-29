ЦИК Грузии просит расследовать заявления оппозиции о мошенничестве на выборах

Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в прокуратуру с просьбой начать расследование заявлений президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков о фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 29 октября, заявлении грузинского ЦИК, пишет "Европейская правда".

Ведомство заявило, что стало "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны Зурабишвили и представителей "некоторых политических партий".

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"Для того чтобы установить обстоятельства, являются ли заявления о фальсификации со стороны президента Грузии, политиков или любого заинтересованного лица правдивыми, необходимо провести комплексное и объективное расследование, которое выходит за пределы компетенции избирательной администрации.

Исходя из вышеизложенного, мы обращаемся в прокуратуру Грузии с предложением начать и провести расследование по вышеуказанным заявлениям", – говорится в заявлении ЦИК Грузии.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

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