Во Франции сообщили о первой смерти в результате наводнений на юге страны

На юге Франции, который в конце прошлой недели пострадал от наводнения, из-за последствий стихии погибла женщина.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Смертельный инцидент произошел в воскресенье в коммуне Бюрзе на территории департамента Ардеш на юго-востоке – одного из наиболее пострадавших от стихии.

58-летняя женщина слишком близко подошла к большой промоине, образовавшейся на дороге во время наводнения, и провалилась в нее. Яма была маркирована и ограждена.

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Вымоина напрямую сообщалась с близлежащей рекой Бурж и женщину отнесло потоком ниже по течению на 400 метров. По прибытии спасателей реанимировать ее не удалось.

Префектура в связи со смертельным инцидентом призвала жителей быть осторожными и подчеркнула, что вблизи рек и потоков до сих пор сохраняется опасность.

Напомним, в середине прошлой недели несколько департаментов, в частности Ардеш, пострадали от значительных подтоплений после сильных ливней. В регионе перекрывали важную автотрассу A47, соединяющую Лион с городами в центрально-западной части страны, также отменяли движение поездов на нескольких направлениях.

В начале октября от катастрофического наводнения пострадали отдельные районы Боснии, стихия привела к гибели по меньшей мере 21 человека.