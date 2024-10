Север Италии страдает от масштабных наводнений, есть погибшие

Итальянский регион Эмилия-Романья на выходных пострадал от масштабных наводнений, в результате стихийного бедставия погиб один человек.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В регионе на несколько дней объявили красный уровень предупреждения из-за угрозы наводнения. В этой местности за считанные часы выпало 175 мм осадков, местные власти сравнили дожди с "лавиной воды" и называют ситуацию уже хуже, чем во время наводнений в мае 2023 года.

В течение субботы и воскресенья в регионе эвакуировали около 3000 человек, из которых около 2100 в Болонье и около тысячи – в муниципалитете Кадельбоско. Полностью эвакуировали городок Баньйокавалло возле Равенны, который пострадал от подтоплений и в сентябре.

В течение воскресенья спасатели совершили более полутысячи выездов, помогая местным жителям.

#Maltempo #EmiliaRomagna, continuano a #ReggioEmilia i soccorsi dei #vigilidelfuoco in assistenza alla popolazione. A Campegine salvati dalle squadre due cani bloccati in un ricovero per animali [#20ottobre 11:45] pic.twitter.com/6ag5Tr6rDg