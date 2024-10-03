В Гааге продолжатся слушания о нарушении Россией Морской конвенции ООН

3 октября продолжатся устные слушания в Арбитражном трибунале в Гааге по иску Украины, где Россию обвиняют в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что в четверг Украина выступит с публичным заключительным словом в 17:40.

Российская Федерация выступит с публичным заключительным словом в субботу, 5 октября, в 17:40.

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Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но лишь в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.

23 сентября 2024 года в Гааге начались слушания по существу по делу.

В рамках дела Украина отмечает, в частности, незаконность Керченского моста и просит трибунал применять Конвенцию по морскому праву так, как она написана, чтобы привлечь Россию к ответственности.