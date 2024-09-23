Представник України в Гаазі: Росія не має права переписувати морське право

Агент України, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич представив позицію Києва на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі в Гаазі у справі щодо прав України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кориневич відзначив, що у цій справі Україна доводить численні порушення Росією морського права та демонструє, що "Росія не має права переписувати морське право".

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Він наголосив, що Росія стверджує, ніби всі 37 600 квадратних кілометрів Азовського моря є внутрішніми водами, на які дія Конвенції ООН з морського права (ЮНКЛОС) не поширюється.

Але Україна наполягає, що трибунал не повинен виносити рішення, яке б відходило від тексту ЮНКЛОС і визнавати Азовське море внутрішніми водами декількох держав.

"Таке рішення поставило б під загрозу права України, а також держав, чиї судна історично транспортували мільйони тонн зерна, сталі та інших товарів до та з Маріуполя та Бердянська", – зауважив Кориневич.

Він також наголосив на незаконності Керченського мосту і заявив, що його потрібно демонтувати.

"Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, що був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству", – сказав Кориневич.

Він зазначив, що Україна просить трибунал застосовувати Конвенцію з морського права так, як вона написана.

"Виконуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС. І за невеликий, але важливий випадок протиправної поведінки Росії, який розглядається – порушення нею морського права – притягніть Росію до відповідальності", – заявив агент України.

Нагадаємо, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

У серпні 2018-го суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті.

Основне заперечення Росії полягало в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом.