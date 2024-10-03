У Гаазі продовжаться слухання про порушення Росією Морської конвенції ООН

3 жовтня продовжаться усні слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі за позовом України, де Росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що у четвер Україна виступить із публічним заключним словом о 17:40.

Російська Федерація виступить із публічним заключним словом у суботу, 5 жовтня, о 17:40.

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Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

У лютому 2020 року арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України, але лише в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів.

23 вересня 2024 року в Гаазі розпочалися слухання по суті у справі.

У рамках справи Україна наголошує, зокрема, на незаконності Керченського мосту і просить трибунал застосовувати Конвенцію з морського права так, як вона написана, щоб притягнути Росію до відповідальності.