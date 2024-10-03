К ультраправой группе Орбана в Европарламенте присоединились польские депутаты

Ультраправые депутаты Европарламента от польской "Конфедерации" Анна Брылка и Томаш Бучек объявили, что присоединились к недавно сформированной венгерским премьером Виктором Орбаном ультраправой группе "Патриоты за Европу".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

После июньских выборов в Европарламент и избрания шести депутатов "Конфедерации" партия раскололась на две части.

Трое из новоизбранных евродепутатов, Ева Зайончковска-Герник, Станислав Тышка и Марчин Сипневский, присоединились к новой группе "Европа суверенных наций", тогда как трое других остались независимыми.

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Теперь Брылка объявила, что она и Бучек присоединились к "Патриотам за Европу" после "долгих переговоров".

"После нескольких недель работы в Европарламенте мы с Томашем Бучеком присоединились к группе "Патриоты за Европу", где будем сотрудничать с "Национальным объединением" Марин Ле Пен, партией VOX Сантьяго Абаскаля и "Фидес" Виктора Орбана", – написала она в социальной сети X.

Хотя переговоры длились долго, "целью было присоединиться к крупнейшей правой группе в этой каденции Европарламента", сказала она.

Брылка добавила, что вместе с Бучеком "достойно будет представлять польские национальные интересы в группе "Патриоты за Европу".

Она считает, что присоединение к группе поможет депутатам Европарламента от "Конфедерации" эффективнее продвигать свои требования.

В Европейском парламенте редко бывают случаи, когда партия раскалывается, а депутаты присоединяются к разным группам, как это произошло в случае с депутатами "Конфедерации".

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