Орбан, экс-премьер Чехии и ультраправые Австрии создают собственную группу в Европарламенте

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш в воскресенье, 30 июня, объявили о создании новой правой группы в Европейском парламенте.

Это стало результатом их встречи в Вене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Орбан, Бабиш и Кикль заключили "патриотический манифест за будущее Европы", где заявили, что Европейский Союз "обернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоречат воле наций, регионов и небольших общин".

Венгерский премьер на пресс-конференции заявил, что после выборов в Европарламент 9 июня "начинается новая эра".

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"Мы берем на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе... Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами", – добавил он.

Орбан имел в виду свою партию "Фидес", Австрийскую партию свободы и партию ANO чешского экс-премьера Андрея Бабиша – все они одержали победу на евровыборах в своих странах.

Объявление трех политиков не стало до конца неожиданным, поскольку Бабиш ранее на этой неделе объявил о намерениях создать собственную еврогруппу.

В то же время "Фидес" долгое время вел переговоры о присоединении к мягким евроскептикам из группы "Европейских консерваторов и реформистов", которых возглавляет премьер Италии Джорджия Мелони.

Фракции Европарламента должны объявить свои названия и состав до 15 июля, в них должно быть не менее 23 парламентариев от минимум семи стран Евросоюза. Таким образом, альянс Орбана, Бабиша и Кикля еще должен заручиться поддержкой со стороны европарламентариев минимум четырех стран ЕС.