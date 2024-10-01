Глава МИД исключил территориальные компромиссы в обмен на мир

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа "ничего об Украине без Украины" остается неизменным и не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитета.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности во вторник, 1 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД подчеркнул, что нужно стремиться к "полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым", а не территориальных компромиссов.

"В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", – подчеркнул он.

Реклама:

Сибига также напомнил об украинской "формуле мира", назвав ее единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и Европейского континента.

Ранее в понедельник издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

Такое соглашение, говорится в материале, предусматривало бы, что российские войска остались бы на захваченных территориях, а Украина получила бы реальные гарантии безопасности.

В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.