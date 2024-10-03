В Литве перехватили еще один метеозонд с контрабандой из Беларуси

В среду пограничники Литвы перехватили очередной метеозонд и груз с контрабандными сигаретами из Беларуси.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным службы, в среду утром сотрудники пограничного пункта пропуска "Трибоняй" на окраине села Наркушкю в Шальчининкайском районе, недалеко от государственной границы с Беларусью, обнаружили метеозонд с прикрепленным к нему пакетом и перехватили его.

"Пограничники отделили пачку нелегальных сигарет от самого воздушного шара. Воздушный шар ненадолго поднялся вверх, но вскоре упал на землю и был подобран сотрудниками", – говорится в сообщении пограничников.

Реклама:

В целом контрабандисты пытались ввезти в Литву 1250 пачек сигарет NZ Gold и GPS-устройство. Сигареты хранятся на пограничном пункте "Трибоняй".

Ранее, в ночь со вторника на среду, пограничники на пункте "Трибоняй" также перехватили два "воздушных груза" из Беларуси, предназначавшихся для контрабандистов. Они включали 3 тысячи пачек сигарет, которые перевозили на двух воздушных шарах.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как поздно вечером в субботу на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.