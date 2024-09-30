Спецслужбы Литвы прокомментировали возможное использование Беларусью метеозондов для шпионажа

В спецслужбах Литвы прокомментировали информацию о том, что Беларусь может использовать метеорологические зонды с контрабандным грузом и в шпионских целях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, которого цитирует Delfi.

По его словам, пока у спецслужб нет информации о том, что баллоны-зонды могут использоваться Беларусью для шпионажа.

"Пока что мы не располагаем какой-либо конкретной информацией, чтобы был какой-то разведывательный дрон или еще что-то – кроме того, что, как сообщалось, это больше связано с контрабандой – у нас действительно нет такой информации", – сказал Яунишкис.

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Он добавил, что использование таких зондов больше относится к вопросам контрабанды.

Как известно, 28 сентября около 23:45 на территории аэродрома был замечен небольшой неуправляемый воздушный шар, который упал со своим грузом. По предварительным данным, это были контрабандные сигареты.

Комментируя инцидент, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что падение метеорологического шара на территории аэропорта в Вильнюсе не имеет ничего общего с противовоздушной обороной, поэтому бороться с этим должны правоохранители, а не военные.

Недавно литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью и призвал самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко "оставаться за этой стеной".