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Во Франции памятник участникам Движения сопротивления осквернили пропалестинской надписью

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Новости — Понедельник, 23 сентября 2024, 18:26 — Мария Емец

На западе Франции недалеко от Орлеана центральный монумент на мемориале-кладбище участников Движения сопротивления нацистской оккупации расписали пропалестинскими надписями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел на национальном некрополе в Ля-Ферте-Сен-Обен, где находится 75 могил участников Движения сопротивления. На центральном монументе оставили две надписи "Je suis Gaza", по аналогии с лозунгом "Je suis Charlie", который массово использовался на акциях солидарности после исламистского теракта против редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.

В городке считают, что неизвестные оставили надписи вечером в воскресенье. Их заметил местный житель утром 23 сентября.

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Radio France – Arnaud Roszak

Это первый случай любого вандализма в этом месте.

Radio France – Arnaud Roszak
Radio France – Arnaud Roszak

Мэр городка Катя Бейи заявила, что шокирована таким поступком в месте памяти жертв нацизма.

"Некрополь Бельфонтен абсолютно никак не связан с израильско-палестинским конфликтом. Свои взгляды можно выражать, но не таким образом, не на памятном монументе", – отреагировала она.

Мэрия в связи с инцидентом подает заявление в полицию.

Напомним, летом в Амстердаме неизвестные дважды написали пропалестинский лозунг на памятнике еврейской девочке Анне Франк, погибшей в нацистском концлагере, пострадали и некоторые другие памятники.

В Берлине женщину приговорили женщину к штрафу в размере 600 евро за использование противоречивого лозунга "От реки до моря Палестине будет свобода" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинском митинге.

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Франция Ближний Восток
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