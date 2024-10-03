Во взрывах под посольством Израиля в Копенгагене обвиняют двух парней из Швеции

Суд в Копенгагене будет избирать меру пресечения в отношении двух молодых людей из Швеции, которых считают виновниками взрывов возле посольства Израиля в ночь на 2 октября.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

Полиция сообщила, что в 11 часов утра в четверг суд будет избирать меру пресечения в отношении двух подозреваемых во взрывах возле посольства Израиля, которые произошли предыдущей ночью. Это двое граждан Швеции. Их обвиняют в хранении ручных гранат и подрыве гранат.

Этих двух молодых людей в среду сняли с поезда, который должен был отправиться в Германию. Третьего подозреваемого, также парня из Швеции, задержали в другом месте в Копенгагене, но вскоре отпустили из-за отсутствия явных доказательств его причастности к событиям.

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Юношам, которые предстанут перед судом – 16 и 19 лет, тому, которого отпустили – 19 лет.

Полиция выясняет, насколько этот случай вписывается в системную проблему, которая усилилась летом 2024 года – вербовку шведских подростков преступными организациями для различных "заданий" в Копенгагене.

Два взрыва под посольством Израиля – примерно в 100 метрах от здания – произошли предыдущей ночью около 03:20, вскоре после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Поздно утром стало известно о масштабной операции полиции на центральном железнодорожном вокзале Копенгагена. Вскоре после того объявили, что в поезде задержали двух подозреваемых в причастности к взрывам под посольством, а всего задержаны три человека.

"Это серьезное дело, и мы все еще ведем расследование. Пока рано комментировать возможные мотивы, но конечно же часть нашей работы – выяснить, были ли действия направлены против посольства Израиля", – прокомментировал заместитель инспектора полиции Брайан Беллинг.