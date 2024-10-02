Глава МВД Германии возмущена празднованиями в Берлине после атаки Ирана на Израиль

Министр внутренних дел Германии Ненси Фезер возмущена сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.

Заявление немецкого министра приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Глава МВД отметила, что эти сцены вызывают у нее беспокойство и гнев.

Фезер имела в виду, в частности, инциденты, произошедшие в Берлине во вторник вечером. На демонстрации сторонников Палестины в Берлине-Веддинге прозвучали радостные возгласы.

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Один человек кричал: "Ракеты, выпущенные по Израилю", после чего многочисленные демонстранты барабанили и аплодировали.

Также были слышны выкрики "сопротивление" и "Аллаху Акбар" (Бог великий).

После двух пропалестинских демонстраций было возбуждено семь уголовных дел.

Утром в среду представитель полиции заявила, что продолжается расследование, в частности, по фактам разжигания ненависти, оскорбления и сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

В связи с этим Фезер напомнила, что в Германии запрещена любая деятельность в поддержку террористических организаций ХАМАС и "Хезболла".

"Поэтому любая поддержка является уголовным преступлением. Пропаганда в пользу этих террористов может последовательно преследоваться по закону. Это касается как улиц, так и интернета, поэтому власти стараются быстро удалять исламистскую террористическую пропаганду", – подчеркнула она.

Фезер добавила, что подобные спонтанные демонстрации состоялись также в Бонне.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду призвал Иран и "Хезболлу" немедленно прекратить нападения на Израиль и предупредил, что Иран рискует "поджечь" весь регион.

Также сообщалось, что после атаки на Израиль в МИД Германии вызвали посла Ирана.