В Польше ужесточают запрет на продажу алкоголя лицам до 18 лет
Правительство Польши вводит правила, которые ужесточат запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, и запретят продажу алкоголя на заправках в ночное время.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр здравоохранения Польши Изабела Лещина, которую цитирует AP.
Эти правила станут ответом на данные о росте количества ДТП и других несчастных случаев с участием людей в состоянии алкогольного опьянения.
Продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, является незаконной в Польше и может привести к большим штрафам или месячному заключению.
Сейчас продавцы имеют право, но не обязаны проверять документы покупателя на предмет его возраста. Новые правила обяжут их это делать.
"Продавцы должны будут более внимательно и ответственно относиться к своей роли", – заявила руководительница польского Минздрава.
Меры также запретят продажу алкоголя между 22:00 и 6:00 на автозаправочных станциях, где он сейчас доступен круглосуточно, сказала Лещина.
На этой неделе в Польше подал в отставку заместитель министра здравоохранения из-за того, что не смог запретить продажу на полках супермаркетов ряда красочных пакетиков с алкоголем, которые напоминают детские снеки. Производитель извинился и заявил, что продукт будет снят с производства.
По словам Лещины, работа над новыми правилами почти завершена и будет ускорена.
Недавно в Финляндии появилось предложение изменений в законодательство, которым бы четко закрепили запрет управлять электросамокатом и подобным транспортом после употребления алкогольных напитков.
Между тем в Литве смягчили ограничения на продажу алкоголя и его рекламу.