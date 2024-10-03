У Польщі посилюють заборону на продаж алкоголю особам до 18 років

Уряд Польщі запроваджує правила, які посилять заборону на продаж алкоголю особам, які не досягли 18 років, і заборонять продаж алкоголю на заправках у нічний час.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка охорони здоров’я Польщі Ізабела Лещина, яку цитує AP.

Ці правила стануть відповіддю на дані про зростання кількості ДТП та інших нещасних випадків за участю людей у стані алкогольного сп'яніння.

Продаж алкоголю особам, які не досягли 18 років, є незаконним у Польщі і може призвести до великих штрафів або місячного ув'язнення.

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Наразі продавці мають право, але не зобов'язані перевіряти документи покупця на предмет його віку. Нові правила зобов'яжуть їх це робити.

"Продавці повинні будуть більш уважно і відповідально ставитися до своєї ролі", – заявила очільниця польського МОЗ.

Заходи також заборонять продаж алкоголю між 22:00 і 6:00 на автозаправних станціях, де він зараз доступний цілодобово, сказала Лещина.

Цього тижня у Польщі подав у відставку заступник міністра охорони здоров'я через те, що не зміг заборонити продаж на полицях супермаркетів низки барвистих пакетиків з алкоголем, які нагадують дитячі снеки. Виробник перепросив і заявив, що продукт буде знято з виробництва.

За словами Лещини, робота над новими правилами майже завершена і буде прискорена.

Нещодавно у Фінляндії з’явилася пропозиція змін до законодавства, якою б чітко закріпили заборону керувати електросамокатом та подібним транспортом після вживання алкогольних напоїв.

Тим часом у Литві пом'якшили обмеження на продаж алкоголю та його рекламу.